Michael Jackson, il musical: Johnny Depp non è coinvolto

Diversamente da quanto annunciato sul sito del musical che porterà in scena la vita del Re del Pop, dal punto di vista dell’iconico guanto di Michael Jackson, Johnny Depp e la sua casa di produzione non sono coinvolti nella realizzazione dello spettacolo.

Andando ora a controllare la pagina in cui sono riportati i nomi delle persone che fanno parte del team di professionisti dediti alla realizzazione di “For the Love of Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as Told by His Glove” - che debutterà il prossimo 25 gennaio al Carl Sagan & Ann Druyan Theater di Los Angeles - quello dell’attore hollywoodiano è sparito.

Un portavoce di Johnny Depp ha infatti affermato che né lui né la sua società di produzione, Infinitum Nihil, sono coinvolti nella realizzazione dello show scritto da Julien Nitzberg. Una rettifica della segnalazione sul musical riportata dall’Hollywood Reporter recita:

"Una versione precedente elencava Johnny Depp e la sua società di produzione Infinitum Nihil come produttori di ‘For the Love of a Glove’. Attualmente c'è una disputa sui crediti e un portavoce di Depp afferma che lui e la sua azienda non sono coinvolti in alcun modo nella produzione e nella realizzazione dello spettacolo.”

Recentemente è stata diffusa la notizia secondo la quale sarebbero iniziati i lavori su un biopic dedicato alla voce di “Billie Jean”, prodotto da Graham King - produttore, insieme al manager dei Queen Jim Beach, di “Bohemian Rhapsody”.