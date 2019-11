Michael Jackson, arriva un biopic del produttore di ‘Bohemian Rhapsody’

Secondo quanto riferito dall’Hollywood Reporter e ripreso dalle principali testate d’intrattenimento internazionali sarebbero iniziati i lavori su un biopic dedicato a Michael Jackson che vede nella squadra impegnata nella realizzazione del progetto il proprietario della GK Films Graham King, il produttore – insieme al manager dei Queen Jim Beach - di “Bohemian Rhapsody”, la pellicola campionessa d’incassi dedicata a Freddie Mercury e ai Queen. La sceneggiatura invece, scrive l’Hollywood Reporter, sarà opera di John Logan, collaboratore di lunga data di Martin Scorsese. Scrive sempre la testata statunitense che la pellicola spazierà dall’infanzia del Re del Pop alla sua carriera artistica fino alle questioni legali e alla sua morte. Ma soprattutto, che il film ha avuto il benestare degli eredi della voce di “Smooth Criminals”. È del mese scorso la notizia che King sarebbe coinvolto anche nel confezionamento di un biopic sui Bee Gees.

La vita e l’arte di Michael Jackson continuano a far parlare di sé e a ispirare progetti legati al suo nome. Tra gli ultimi ricordiamo il musical “MJ”, che debutterà a Broadway la prossima estate, e il discusso documentario “Leaving Neverland”, proiettato prima al Sundance Festival e poi sulla statunitense HBO lo scorso mese di marzo. Non a caso l’artista è, riferendoci agli ultimi dati diffusi da Forbes, la celebrità non più in vita che continua a guadagnare più soldi: solo nel 2019 gli eredi del cantante e ballerino hanno guadagnato 46 milioni di sterline grazie al catalogo di Jackson.