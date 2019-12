Ed O'Brien, ascolta il singolo "Brasil"

A inizio settimana il chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien aveva annunciato per il prossimo anno l'uscita di un album solista e, per l'immediato futuro, la pubblicazione del singolo “Brasil”.

L'immediato futuro è oggi, ed è quindi da oggi possibile ascoltare i quasi nove minuti del brano e vedere la clip che lo accompagna, diretta da Andrew Donoho. In “Brasil” EOB viene affiancato dal bassista, e compagno di band, Colin Greenwood, dal batterista Omar Hakim (già con David Bowie in “Let's Dance”) e dal chitarrista Dave Okumu degli Invisible. Flood al synth, Adam 'Cecil' Bartlett ha gestito la programmazione ed il tutto è stato mixato da Alan Moulder.

Parlando del video in un comunicato stampa, O’Brien ha affermato:

“H.P. Lovecraft, Kubrick e Junji Ito hanno creato alcune delle mie narrazioni di fantascienza preferite. Ma ho sempre voluto reinterpretare le loro orribili premesse in un concetto più poetico e ottimista. E se un alieno o un essere superiore venisse sulla terra per aiutarci a raggiungere un'esistenza più grande e non per distruggerci? Come sarebbe se tutti sulla terra condividessero pensieri, esperienze e azioni? La teoria secondo cui gli esseri umani, in quanto specie, rappresentano in realtà un unico grande organismo singolare mi ha sempre affascinato e volevo esplorare visivamente quel concetto attraverso una varietà di differenti prospettive ed effetti visivi impressionistici. Tutti questi livelli e idee sono culminati nella nostra narrativa per "Brasil"”.