U2: a brevissimo un annuncio a sorpresa della band

Bolle qualcosa in pentola, per gli U2. A brevissimo arriverà un annuncio della band guidata da Bono, attualmente impegnata con l'ultima parte della tournée di "The Joshua Tree". Sono gli stessi U2 a farlo sapere: con un post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale, Bono e compagni hanno dato appuntamento ai loro fan per le 13 di oggi (ora italiana). L'annuncio arriverà direttamente dal palco del concerto che la band terrà a Tokyo, parte della branca finale del tour di "The Joshua Tree".

Gli U2 hanno da poco pubblicato un nuovo singolo, " Ahimsa ", frutto della collaborazione con il musicista indiano A.R. Rahman. Il gruppo ha inoltre annunciato l'uscita, entro la fine dell'anno, di quattro canzoni tratte dal suo repertorio remixate da musicisti indiani. L'ultimo album della band è "Songs of experience" del 2017, secondo capitolo del dittico inaugurato nel 2014 con "Songs of innocence".