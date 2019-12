Trent Reznor e Atticus Ross, ascolta la cover di 'Life on Mars' di David Bowie

Il leader dei Nine Inch Nails Trent Reznor e il suo fido collaboratore Atticus Ross hanno curato - come già accaduto per le prime due stagioni - la colonna sonora per la terza serie di puntate della serie televisiva del network HBO "Watchmen".

Nel corso del settimo episodio - intitolato “An Almost Religious Awe” - trasmesso negli USA la scorsa domenica primo dicembre è stata inclusa una cover del classico di David Bowie “Life on Mars”, brano originariamente pubblicato dal Thin White Duke nel 1971 all'interno dell'album "Hunky Dory".

La versione - strumentale - di Reznor e Ross si allontana decisamente dall'originale, affidando al pianoforte il tema melodico principale del brano e a un tappeto di droni il compito di completare l'arrangiamento, di per sé piuttosto scarno.

Non è la prima volta che il duo omaggia l'artista britannico scomparso nel 2016 all'età di sessantanove anni: nel 1995 i Nine Inch Nails fecero da gruppo spalla allo stesso Bowie per il tour di "Outside", e due anni più tardi lo stesso Reznor curò un remix di "I'm Afraid of Americans", uno dei brani (cofirmato da Brian Eno) che Bowie inserì nel suo ventesimo album di studio, "Earthling". La versione del brano, tra l'altro, fu eseguita - insieme a una cover di “I Can’t Give Everything Away”, uno degli episodi dell'album album consegnato da Bowie agli annali, "Blackstar" - dal vivo dai Nine Inch Nails nel corso del loro ultimo tour americano.