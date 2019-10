Trent Reznor e Atticus Ross: ecco la musica dei titoli di coda di 'Watchmen'

La musica dei titoli di coda di “Watchmen” - serie televisiva statunitense creata da Damon Lindelof che ha debuttato su Sky nella notte tra il 20 e il 21 ottobre scorsi - porta la firma del leader dei Nine Inch Nails Trent Reznor e Atticus Ross.

Ascolta la versione integrale del commento sonora che chiude gli espisodi della serie basata sui fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons pubblicati da DC Comics:

Reznor e il suo amico e collaboratore Ross sono al lavoro sulle musiche di "Soul", film d'animazione previsto per il giugno del 2020 della Pixar. La coppia di compositori ha collaborato in passato su diverse colonne sonore tra cui quella per il film "Bird box", “Mid90s”, di "The Social Network” e "Millennium - Uomini che odiano le donne” - per le quali hanno vinto rispettivamente un Oscar nel 2010 e un Grammy tre anni più tardi.