Stormzy: il tour arriva fino all’Africa

Tour mondiale per Stormzy, che a partire dal prossimo mese di febbraio si esibirà sui palchi del Nord America, dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania e soprattutto, scelta inedita per il mondo del live entertainment musicale, dell’Africa. Il rapper britannico, infatti, non ha inserito soltanto il più frequente Sudafrica – Cape Town e Johannesburg - all’interno del suo itinerario, ma anche paesi come il Ghana e la Nigeria, dove Stormzy andrà in scena rispettivamente nelle capitali Accra e Lagos, complici probabilmente le origini ghanesi dei genitori di Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. – questo il nome all’anagrafe del rapper.

Niente Italia, però: nella tournée a supporto di “Heavy Is the Head", il secondo album di Stormzy in uscita il prossimo 13 dicembre, la Penisola non c’è, mentre l’artista toccherà invece il Belgio, la Germania, la Danimarca, l’Olanda, la Norvegia, la Svezia, la Francia, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. In partenza il 10 febbraio con la data di Bruxelles, il tour si concluderà il 10 ottobre a Lagos.