Beatles, i 50 anni di “Let it be”: la storia dell’album (prima parte)

Registrato nei primi mesi del 1969, quindi prima di “Abbey Road”, “Let it be” è in ordine di pubblicazione l’ultimo album dei Beatles.

Le registrazioni iniziarono il 2 gennaio negli studi cinematografici di Twickenham, giacché l’intento era la realizzazione di un documentario, intitolato provvisoriamente “Get Back” e diretto da Michael Lindsay-Hogg. Ma i conflitti interni già latenti nel gruppo, sommati all’atmosfera poco accogliente degli studi cinematografici, provocarono nel giro di pochi giorni una serie di discussioni, quando non di veri e propri litigi, culminati con la decisione di George Harrison di lasciare il gruppo. Convinto a ritornare sui suoi passi, il chitarrista acconsentì a patto che il gruppo lasciasse Twickenham per ritornare nella più familiare atmosfera della sede della Apple, in Savile Row, dove in teoria sarebbe dovuto essere funzionante un avveniristico studio di registrazione – del quale però non c’era traccia. George Martin prese in affitto la strumentazione necessaria dalla EMI, e le registrazioni continuarono effettivamente alla Apple.

Musicalmente, i Beatles intendevano ritornare alle origini, almeno dal punto di vista dei suoni; da qui la decisione (poi abbandonata) di rinunciare a sovraincisioni ed effetti di studio per rimanere fedeli a uno spirito di spontaneità. Il progetto iniziale prevedeva anche un’esibizione finale dal vivo in pubblico, cosa che non avveniva dal 29 agosto del 1966.

I testi sono tratti dal libro di Franco Zanetti “Il libro (più) bianco dei Beatles”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Let it be” e di tutte le altre canzoni dei Beatles.

Qui la copertina del libro