Beatles, i 50 anni di “Let it be”: tutte le canzoni una per una. “I’ve got a feeling”

Anche questa canzone è il risultato dell’unione di due mezze canzoni incomplete. McCartney è l’autore della mezza canzone che diede il titolo all’intero brano; il contributo di Lennon, originariamente intitolato “Everybody Had A Hard Year”, era già stato provinato durante le registrazioni di “The Beatles”.

“I’ve Got A Feeling” fu l’ultima collaborazione alla pari fra Paul e John; i due ci lavorarono insieme a casa del primo, in Cavendish Avenue. Il testo di McCartney si riferisce alla relazione con Linda, che poi avrebbe sposato il 12 marzo 1969. Il testo di John è invece riferito al periodo difficile che stava attraversando dopo il divorzio da Cynthia.

All’inizio dei lavori a Twickenham, il 2 gennaio, John ripropose la sua canzone cantando la sezione di Paul, modificata, come ritornello. Una mezz’ora dopo, quando i Beatles cominciarono a provare la canzone, Paul vi ripristinò la sua sezione, e nel corso della giornata “I’ve Got A Feeling” assunse una forma quasi definitiva.

“I’ve Got A Feeling” fu suonata a Twickenham ancora il 6, 7, 8 e 9 gennaio, poi fu ripresa alla Apple il 22 e il 23 gennaio e poi ancora il 27 e 28 gennaio.

La versione pubblicata su “Let It Be” è la prima delle due esecuzioni di “I’ve Got A Feeling” avvenute il 30 gennaio durante il concerto sulla terrazza della Apple; mentre quella poi apparsa in “Let It Be... Naked” è un montaggio delle due esecuzioni dal vivo effettuate quel giorno.

I testi sono tratti dal libro di Franco Zanetti “Il libro (più) bianco dei Beatles”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Let it be” e di tutte le altre canzoni dei Beatles.

Qui la copertina del libro