Coldplay, una cover dal vivo in studio di 'Gypsy Woman': video

Al momento ancora indecisi su come promuovere dal vivo il proprio nuovo album “Everyday life” (leggi qui la recensione), i Coldplay stanno concentrando la promozione del disco in attività il più ecosostenibili possibili: Chris Martin e compagni sono stati ospiti degli studi della BBC per prendere parte alla registrazione di una puntata dello show di Annie Mac Future Sounds. Nel corso del live set proposto al pubblico dell'emittente radiofonica ammiraglia del servizio pubblico britannico, il gruppo - oltre a una selezione di brani estratti dalla propria ultima prova sulla lunga distanza - si è cimentato in una rilettura del classico dance primi anni "Novanta Gypsy Woman (She's Homeless)", hit portata al successo in origine da Crystal Waters nel 1991.

L'idea di rifare la canzone è stata data ai Coldplay dal cantautore belga Stromae, che ha campionato un parte del brano per allestire il suo ultimo tour. La poca dimestichezza del quartetto di "Fix You" con il genere trapela solo sul finale, quando Martin ha consigliato ai suoi compagni di gruppo: "Sfumiamola, ragazzi, sfumiamola da adesso... Annie, è meglio che ci viene a recuperare perché proprio non vogliamo finirla così".

I Coldplay sono stati affiancati, durante il loro set a Future Sound, da una sezione fiati: gli altri brani eseguiti nel corso della puntata - e visibili nei frame video qui sotto - sono “Orphans”, “Arabesque”, “Lovers in Japan”, “Guns”, “Everyday Life” e “Daddy”.