Coldplay: ’Faremo ancora qualche live, poi ci fermeremo di nuovo’

La possibilità che venga annunciato a breve un tour della band di Chris Martin a supporto del suo nuovo album “Everyday life” (qui la recensione) è sempre più remota. Come raccontato recentemente alla BBC dal frontman dei Coldplay, il gruppo di “Viva la vida” ha intenzione di prendersi del tempo e vedere come poter realizzare una tournée a basso impatto ambientale. La band londinese però - che ha presentato dal vivo la sua ultima fatica discografica a Amman, in Giordania, e al Museo di Storia Naturale di Londra - ha in programma ancora qualche live prima di prendersi una pausa.

Pochi giorni fa la voce di “Fix you” - che in una recente intervista al tabloid britannico Daily Star ha spiegato che l’ideale seguito di “A head full of dreams” non si presta a essere suonato negli stadi - è stato ospite di Radio X è ha detto: “Faremo solo tre o quattro concerti, abbiamo appena iniziando a sentirci bene e poi ci fermeremo di nuovo.” Ha poi aggiunto: