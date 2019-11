The Weeknd, ascolta il nuovo singolo ‘Blinding lights’

Il cantante canadese ha pubblicato il nuovo singolo “Blinding lights”, a pochi giorni dall’uscita della canzone “Heartless” e del video della campagna pubblicitaria di Mercedes-Benz - in cui è stato possibile ascoltare un'anticipazione del nuovo brano di The Weeknd, che ha collaborato allo spot della casa automobilistica tedesca in qualità di direttore creativo.

Ecco il nuovo brano della voce di “The hills” e il video che lo accompagna:

Le due nuove canzoni di The Weeknd - discograficamente fermo a "Starboy" ( qui la recensione) del 2016 - potrebbero anticipare il nuovo progetto discografico che lo stesso Abel Tesfaye, questo il nome all'anagrame della voce di "Wasted times", ha annunciato durante un concerto andato in scena a Toronto a novembre 2018 dicendo: "Chapter VI uscirà preso."

Nel corso del 2019 del cantante canadese ha pubblicato il brano "Lost in the fire” con Gesaffelstein, uscito lo scorso gennaio, e “Power is power” con SZA e Travis Scott - pezzo incluso nella colonna sonora "For the throne" della serie televisiva "Il trono di spade".