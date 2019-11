The Weeknd, ascolta la nuova canzone ‘Heartless’

“Heartless” è il titolo del nuovo singolo del cantante canadese, che ha pubblicato l'EP “My dear melancholy” (qui la recensione) nel 2018. La canzone condivisa da The Weekend arriva poco dopo la pubblicazione dello spot pubblicitario di Mercedes-Benz in cui è possibile ascoltare un assaggio di un altro suo nuovo brano dal titolo “Blinding lights”.

Il cantante di “The hills” appare inoltre nel video che presenta il nuovo modello EQC della casa automobilistica tedesca. Ecco lo spot pubblicitario di Mercedes-Benz con la collaborazione di The Weeknd, che sarà presentato in versione integrale il prossimo 28 novembre:

"Starboy" (qui la recensione) è l'ultimo album in studio del cantante canadese - che nel 2019 ha collaborato con Gesaffelstein per il brano "Lost in the fire", pubblicato lo scorso gennaio, e con SZA e Travis Scott per la canzone "Power is power" inclusa nella colonna sonora "For the throne" della serie televisiva "Il trono di spade".