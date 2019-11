Biagio Antonacci, il nuovo album: “È un lavoro intimo e cantautorale”

Biagio Antonacci sceglie la strada più difficile e inaspettata. Il suo nuovo album, “Chiaramente visibili dallo spazio”, in uscita il 29 novembre, ha due facce: quella pop ed elettronica, tipica dell’artista di Rozzano, e quella più intima e scarna, quasi minimalista. In questo nuovo volto, Antonacci si rivede più che mai. “Il nuovo progetto è più cantautorale e acustico in molte sue parti – sottolinea Antonacci – forse è una fase di passaggio: da tempo infatti sogno di realizzare un disco solo chitarra e voce. È un modo per creare maggiore empatia con il pubblico. Dentro l’album ci sono tanti colori e un nuovo modo di mettermi a nudo. Questo equilibrio fra quello che sono sempre stato e quello che sto tentando di essere, è stato possibile grazie alla produzione curata da Taketo Gohara e Placido Salamone. Alcune parti sono state registrate a New York”.

Gohara, che ha lavorato anche con Motta e Vinicio Capossela, sottolinea: “Biagio ha voluto realizzare un disco cantautorale in tutti i suoi aspetti. Spesso quando si lavora con gli artisti non ci si diverte perché si è sotto pressione e si pensa sempre al risultato. Con lui, invece, è stato diverso. Collaborare insieme è stata un’esperienza di vita a tutti gli effetti”. La copertina è strettamente legata ai temi del disco. “Non è un’immagine precisa, ha più dimensioni: è frutto di un servizio fotografico in America – continua Antonacci – ci sono io con la chitarra, affianco a una struttura che sembra una chiesa. C’è qualche cosa di mistico. Compaio, ma non del tutto. L’essere visibili è uno dei temi portanti del disco. Siamo in un mondo in cui il controllo delle nostre vite è sempre più invasivo. Ci sono telecamere ovunque, spiano la nostra quotidianità. E più si ha personalità, maggiore è il rischio di essere controllati. Ma non dobbiamo per questo nasconderci. L’immagine che diamo di noi stessi sarà sempre fondamentale, sempre di più. Dobbiamo raccogliere la sfida tenendo alta la guardia e affiancando a questo apparire azioni lodevoli e un modo di comportarsi degno”. Una visione, in parte distopica, che può portare anche a uno smarrimento. “L’amore muore”, brano di apertura del disco, è una fotografia nitida del percorso e delle idee di Antonacci. “È un pezzo chitarra e voce, penso sia una delle più belle canzoni che abbia mai scritto – dice il cantante – racconta di un uomo abbandonato a se stesso, che non chiede neppure più aiuto. Vede con i suoi occhi i bar che fanno politica e chi ci dovrebbe rappresentare che fa politica da bar. Contrasti e disillusioni si mischiano. E qui si torna al discorso precedente: quest’uomo deve risvegliarsi dal torpore e difendere l’amore. O il rischio è che questo sentimento muoia”.

Fra le dodici canzoni anche “Parigi sei tu” con l’inconfondibile richiamo della voce di Edith Piaf, campionata, si distingue dalle altre. “È una donna che non molla, che combatte – spiega Antonacci – la canzone parla del non pentirsi mai e delle difficoltà della vita. Mi ricordo quando un giorno sono andato a fare colazione in un bar e una donna di 43 anni mi ha raccontato che non aveva i soldi per andare a vivere da sola e che per questo divideva l’affitto con un’amica, come ai tempi dell’università. Ci sono tante donne che lottano nella quotidianità, anche per le piccole cose. È un brano dedicato a loro”. C’è la parte intima, ma anche quella più suonata e dalle tinte calde, basta ascoltare “Non è sbagliato dirsi ciao”. Merito dei tanti musicisti coinvolti: il percussionista Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers), il bassista Spencer Zahn (Charlie Haden, Kimbra), i chitarristi Massimo Varini e Placido Salamone, oltre alla partecipazione di una vera e propria orchestra, l’EdoDea Ensemble. “Non riesco ancora a immaginarmi totalmente da solo, senza musicisti o accompagnatori, per questo ho voluto grandi professionisti al mio fianco – conclude Antonacci – sarà interessante capire come strutturare il tour. Non mi dispiacerebbe presentare questo nuovo disco nei teatri”.