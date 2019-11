La storia di "1962-1966" dei Beatles

Pubblicato nel 1973, 1962-1966 raccoglie le tracce degli Lp e tutte le hit uscite sui singoli in quel periodo, da Love Me Do del 1962 a Eleanor Rigby/Yellow Submarine del 1966.

La compilation è conosciuta anche come “The Red Album”, complementare a quella pubblicata nello stesso anno, 1967-1970, meglio nota come "The Blue Album".

Si tratta di una panoramica della carriera dei Beatles dal giorno in cui John ha incontrato Paul nel 1957 fino al tour finale del 1966.

Oltre ai classici già citati, troviamo altri grandi successi dei Fab Four, come She Loves You, A Hard Day's Night, Ticket to Ride, Yesterday, Help! e Michelle.

L'album venne curato dal manager Allen Klein e la decisione fu di includere solo brani originali dei Beatles, nonostante lo straordinario successo riscontrato con le cover, tra cui Twist and Shout.

Per la precisione, la scelta cadde esclusivamente su quelli firmati da John Lennon e Paul McCartney, escludendo quindi le composizioni di George Harrison dell'epoca, come Taxman.

