Slayer: Dave Lombardo snobberà lo show di addio della band

Non è cetto così che molti dei fan degli Slayer speravano finisse... eppure pare proprio che Dave Lombardo, il batterista della band che in qualche modo ha contribuito a forgiarne il suono ferocissimo e violento, non abbia la minima intenzione di partecipare (neppure come spettatore) al concerto di addio che il gruppo terrà il prossimo 30 novembre al Forum di Los Angeles.

Durante una recente intervista rilasciata a una radio di Detroit (WRIF) infatti alla domanda se sarebbe stato della partita ha risposto:

No. Figurati, dai. No. [ride] Proprio no. Credo di avere anche un concerto quel giorno. Suono allo Knotfest a Città del Messico coi Sucidal Tendencies, poi volerò in El Salvador per un altro festival. Sarò sul palco altrove.

Lombardo ha avuto una storia travagliata con gli Slayer e per ben tre volte ha lasciato la band (o è stato cacciato): nel 1986 la prima, per poi tornare dal 1987 al 1992 e - infine - dopo un rientro nel 2002 è nuovamente uscito nel 2013 per questioni di soldi e contratti.

Al momento Dave è impegnato coi Suicidal Tendencies di Mike Muir, con i Misfits (con Danzig nuovamente alla voce) e con il supergruppo Dead Cross.

Ad ogni modo, gli Slayer pare che non si scioglieranno del tutto, ma eviteranno l'attività live. Staremo a vedere...