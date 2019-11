Slayer, il manager: 'Il tour d'addio non sarà la fine del gruppo'

I due concerti al Forum di Los Angeles dei prossimi 29 e 30 novembre non segneranno lo scioglimento degli Slayer, eroi del thrash metal che lo scorso 2 novembre hanno fatto partire da Asheville, in Carolina del Nord, la tranche finale del loro tour d'addio alle scene: a sostenerlo, in un'intervista a MassLive, è lo storico manager della formazione californiana, Rick Sales.

"Ci sono ancora un paio di cose in ballo", ha spiegato l'agente: "Di certo hanno preso la decisione di chiudere con i concerti, ma questo non implica necessariamente lo scioglimento della band. E' solo la fine della loro attività dal vivo. L'ho sempre pensata come una cosa del tipo 'lascia mentre sei in cima'. E loro hanno scelto di fare così. Non stanno cercando di mungere i propri fan, e - da questo punto di vista - credo che abbiano fatto la scelta giusta".

L'addio ai palchi della formazione guidata da Tom Araya è stata celebrata dal film “Slayer: The Repentless Killogy”, lungometraggio diretto da BJ McDonnell che include anche la registrazione integrale del concerto tenuto dal gruppo il 5 agosto 2017 al Forum di Los Angeles. Nell'opera sono incluse anche le clip dei brani “You Against You", "Repentless" e "Pride In Prejudice”.

L'ultima esibizione degli Slayer in Italia risale allo scorso 7 luglio, quando la band fu protagonista di un set da headliner al festival Rock the Castle a Villafranca, in provincia di Verona.