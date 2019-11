Dopo le polemiche Skioffi ammesso ad Amici 19

Skioffi, il rapper, è stato ufficialmente ammesso ad Amici 19.

La decisione è stata presa dall commissione speciale di esperti convocata da Maria De Filippi dopo le polemiche scatenate dai testi delle sue canzoni - considerate sessiste, violente e aggressive. La questione era nata dopo che era stato fatto notare che il rapper usava "allusioni sessuali e alla violenza sulle donne", come per esempio in “Yolandi”:

“Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi

La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi

Se lo vuole forte, io glielo do forte

Forse anche più del dovuto

Le allargo le cosce e spalanco le porte

La commissione era composta da Mauro Coruzzi (Platinette), la cantante Noemi, alcuni giornalisti, Barbara Palombelli, un rappresentate del Moige e l’avvocato Daniele Bocciolini. Il verdetto è stato reso pubblico oggi 23 novembre mentre la votazione ha avuto luogo ieri. Nella stessa puntata sono stati ammessi Javier e Valentin per la categoria ballo e la classe è stata divisa in due squadre: Il team capitanato dalla cantante Gaia comprende Jacopo, Nicolò frontman de i Nico, Michelangelo, Martina e Skioffi come Cantanti e Javier, Giorgia e Talisa, ballerini. Il team guidato dalla Cantante Nyv è formato da Stefano, Giulia, Devil e Francesco (cantanti) e Sofia, Valentin, Federico e Alioscia (ballerini).