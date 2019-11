Amici 19, polemica per Skioffi: ‘Allusioni alla violenza sulle donne’

È polemica per uno degli aspiranti concorrenti dell’edizione 2019 di “Amici di Maria De Filippi”, il rapper Skioffi, che tra circa una settimana si saprà se avrà avuto o meno la meglio su Gabriele Marcianò, anche lui in gara per la categoria dei cantanti. In attesa che sia reso noto l’esito della sfida si sono susseguiti tra i telespettatori di "Amici 2019", che ha preso il via lo scorso sabato 6 novembre, e gli utenti del web numerosi commenti a proposito dei testi del rapper, additati per essere caratterizzati da "allusioni sessuali e alla violenza sulle donne". Canta, ad esempio, Skioffi, nel brano “Yolandi”: “Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi/ La sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi/ Se lo vuole forte, io glielo do forte/ Forse anche più del dovuto/ Le allargo le cosce e spalanco le porte”. E ancora, sempre in “Yolandi”: “Ti nascondo dentro queste bottole/ Insieme a mille altre zoccole”. In un altro dei suoi pezzi, “King del trash”, il rapper recita: “Vado lontano da ste cagne che si mettono in posa/ E baby non capisco perché ancora mi chiami/ La tua tipa più che donna sì mi sembra una foca/ Nel senso che me prende il pesce e batte le mani”.

In uno dei suoi post su Facebook Skioffi, che la scorsa estate ha pubblicato il suo album “Benjamin”, scrive:

Il mio passato.

Vengo da una crew hiphop di Cassino( Fr ) che si chiamava Menti Fertili.

Una cultura basata sul rispetto e l'essenza delle cose...

La merda e lo schifo non mi appartiene...ho sempre fatto sorridere in modo sano le persone e le ho incantate suonando il pianoforte.

Sono un uomo dalla testa ai piedi, tutto il resto è un circo.

Alla pubblicazione di “Benjamin” erano seguiti due appuntamenti instore, a Latina e a Roma, e un incontro con i fan a Napoli.

Esprimendosi sui due sfidanti, Skioffi e Gabriele Marcianò, l’insegnate di canto di “Amici 19” Rudy Zerbi si era così espressa: "Ho chiesto di sospendere tra loro il giudizio perché li trovo molto diversi ed entrambi scrivono molto bene. Questa settimana vorrei metterli alla prova proprio sulla scrittura”.