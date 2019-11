Concerti, Seun Kuti (figlio del pioniere dell'afrobeat) in Italia

Arriva in concerto in Italia Seun Kuti, figlio più piccolo del pioniere dell'afrobeat Fela Kuti. Il musicista, che ha inaugurato la sua carriera subito dopo la morte prematura del padre, nel 1997, assumendo - a soli 15 anni - la guida degli Egypt 80, sarà nel nostro paese per cinque date nei club a Milano, Bologna, Roma, Sacile (in provincia di Pordenone) e Trieste.

Questo il calendario della branca italiana della tournée di Seun Kuti:

23 novembre - Linecheck Festival, Base, Milano

28 novembre - Locomotiv, Bologna

29 novembre - Monk, Roma

30 novembre - Il Volo del Jazz Festival, Teatro Zancanaro, Sacile (PN)

1° dicembre - Teatro Miela, Trieste

Con lui sul palco saliranno proprio gli Egypt 80: Oluwa Seun Anikulapo Kuti (voce, sax, tastiere), Adebowale Osunnibu (sax), Ojo Samuel David (sax), Adedoyin Adefolarin (tromba), Oladimeji Akinyele (tromba), Joy Opara (voce, danza), Iyabo Adeniran (voce, danza), David Obanyedo (chitarra), Oluwagbemiga Alade (chitarra), Kunle Justice (basso), Shina Niran Abiodun (batteria), Kola Onasanya (conga), Wale Toriola (percussioni) e Okon Iyamba (shekere).