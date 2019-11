Eddie Van Halen, TMZ: il chitarrista è uscito dall’ospedale

Secondo quanto riferito dalla testata di gossip statunitense TMZ Eddie Van Halen sarebbe uscito dall’ospedale ieri, 17 novembre, dopo che la scorsa settimana il chitarrista era stato ricoverato per qualche giorno a causa delle complicazioni, scrive sempre TMZ, dovute alle cure per il cancro alla gola affrontate dall’artista nato ad Amsterdam. A portare Van Halen in ospedale sarebbero stati dolori addominali e intestinali. Riporta ancora TMZ che ora Van Halen sta bene.

Era stata sempre la testata a stelle e strisce a diffondere la notizia di un peggioramento nella salute del chitarrista, riferendo che per cinque anni Van Halen si era spostato tra gli Stati Uniti e la Germania per effettuare trattamenti di radioterapia per il tumore diagnosticato al musicista circa vent’anni fa. Tra le dichiarazioni fatte dall’artista a questo proposito una – smentita dal dottor Tom Micklewright - addita nella sua abitudine a tenere il plettro in bocca la possibile causa della malattia.

Eddie Van Halen è il fondatore, insieme al fratello Alex, al bassista Mark Stone e al cantante Davide Lee Roth, e principale autore dei Van Halen. La formazione californiana ha all’attivo dodici album, l’ultimo dei quali, “A Different Kind of Truth”, risale al 2012.