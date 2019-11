Black Crowes, reunion: annunciato un tour negli USA. Ma è polemica

E' andata così come doveva andare. All'annuncio dello scorso 10 novembre, i ritrovati Black Crowes - ovvero i fratelli Chris e Rich Robinson - hanno fatto seguire la conferma di un tour negli USA per celebrare il trentennale dalla pubblicazione di "Shake Your Money Maker", l'album di debutto della formazione di Atlanta originariamente pubblicato nel 1990. La serie di eventi - 46 show in tutto - prenderà il via il prossimo 17 giugno ad Austin, in Texas, per concludersi il 19 settembre successivo al Forum di Los Angeles, in California. Sul palco i due fondatori saranno accompagnati da una line up completamente rinnovata che includerà Isiah Mitchell degli Earthless alla chitarra, Tim LeFebvre - già collaboratore di David Bowie per "Blackstar" - al basso, Joel Robinow alle tastiere e Raj Ojha (già in forze a Once e Future Band) alla batteria.

La band si è esibita per la prima volta dal 2013 nella serata di ieri al Bowery Ballroom di New York (vedi frame video qui sotto): lo spettacolo verrà replicato il prossimo venerdì, 14 novembre, presso il leggendario Troubadour di Los Angeles.

Generalmente accolta con favore da pubblico e fan, la reunion è però stata stroncata da Steve Gorman, unico elemento stabile della formazione - oltre ai fratelli Robinson - presente sui primi sei album del gruppo, l'ultimo dei quali - "Lions" - è stato pubblicato nel 2001. "Non posso dire che [questa reunion] non sia una cosa triste", ha osservato il musicista nel corso del podcast "State Of Amorica": "Se la gente vuole andare a sentire 'Shake Your Money Maker' suonato dall'inizio alla fine da tizi sulla cinquantina, allora, certo, vada pure a vederlo. E' ancora la mia musica - non la suonerò mai più, ma questa è ancora la mia musica, tanto quanto la musica di chiunque altro. Mi fa piacere che la gente apprezzi ancora la musica dei Black Crowes, ma se il pubblico vuole vedere Chris e Rich chiamarsi Black Crowes e suonare con un altro gruppo, beh, è loro diritto farlo. Sono come i Foreigner: chi c'è nel gruppo adesso? Non ne ho idea. Ma se la gente vuole andarli a vedere, vada pure".

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dal vivo ieri sera, lunedì 11 novembre, dai Black Crowes alla Bowery Ballroom di New York: