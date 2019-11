C.S.I.: esce la ristampa di "Ko de mondo"

Il 29 novembre, per festeggiare il 25esimo anniversario della sua uscita, viene ripubblicato “Ko de mondo”, l’album d’esordio datato 1994 del Consorzio Suonatori Indipendenti nato dopo lo scioglimento dei CCCP Fedeli Alla Linea.

“Ko de mondo” esce con audio rimasterizzato dal master originale e sarà disponibile in versione fisica con l’aggiunta del DVD “Ko De Mondo – Immagini sul finire della terra” che documenta il viaggio e la realizzazione dell’album in CD Digipack con booklet aggiornato e per la prima volta in doppio Vinile da 180 grammi trasparente, in digital download e streaming.

Ha detto Giovanni Lindo Ferretti:

“In ‘Ko de mondo’ c'è una netta rottura rispetto al passato: giusto in Celluloide accennavamo a dov'era andato a finire Jurij... Lo scenario era cambiato: non più l'Impero Sovietico ma l'Europa e tutti i luoghi in cui finisce l'idea d'Europa. Ko de Mondo per noi vuol dire fine della terra. In realtà Codemondo è un paesino in provincia di Reggio Emilia, il cui nome significa capo del mondo. Scritto così può anche voler dire k.o. del mondo: il mondo occidentale al tappeto.”

Ko De Mondo

A tratti

Palpitazione tenue

Celluloide

Del mondo

Home sweet home

Intimisto

Occidente

Memorie di una testa tagliata

Finistère

La lune du Prajou

In viaggio

Fuochi nella notte

Ko De Mondo: immagini sul finire della terra - DVD

La lune du Prajou

In viaggio

Intimisto

Home sweet home

Memorie di una testa tagliata

A tratti

Palpitazione tenue

Celluloide

Fuochi nella notte (di San Giovanni)

Extra videoclips: