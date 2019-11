Trapper morso da un serpente mentre girava il suo nuovo video

Brutto incidente per Lil Pump: il trapper americano è stato morso da un serpente mentre girava il video del suo nuovo singolo. È successo lo scorso venerdì, nello studio scelto come set delle riprese: in una scena della clip Lil Pump avrebbe dovuto posare seduto su una scalinata con il rettile tra le sue mani. Il serpente, però, ha attaccato il trapper, mordendogli una mano: è stato lo stesso Lil Pump a raccontare l'incidente, pubblicando su Instagram il video del momento esatto in cui il rettile lo ha attaccato e mostrando la mano insanguinata. "Spero di non morire", ha commentato.

Classe 2000, Lil Pump è uno dei protagonisti della scena trap statunitense. Il successo dei suoi dischi e delle sue canzoni - dalla hit "Gucci Gang" del 2017 al duetto con Kanye West dello scorso anno su "I love it" - ha spinto la rivista Forbes a inserirlo nella lista dei 30 under 30 più influenti degli Stati Uniti.