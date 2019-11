Marracash domina le classifiche della settimana. Da aprile il tour

Uscito lo scorso 31 ottobre, il nuovo disco del “King del rap” è al primo posto della classifica “Top album” stilata da FIMI della settimana dall’1 novembre al 7 novembre, seguito al secondo posto da Alberto Urso con "Il sole ad est". Marracash, con nove tracce contenute nell’album “Persona” (qui la recensione), ha conquistato anche le prime dieci posizioni della categoria “Top singoli” delle classifiche ufficiali Top of The Music - che rilevano i dati di vendita settimanali dei prodotti fisici e delle singole tracce online in Italia. Il brano “Supreme (L’ego) con Tha Supreme e Sfera Ebbasta ha conquistato la vetta della chart dei singoli, seguito alla seconda posizione dalla canzone “Crudelia (I nervi)”. Dal quarto al decimo posto della classifica settimanale dedicata alle singole tracce, il rapper meneghino domina con altri pezzi tratti dalla sua più recente fatica discografica come “Quelli che non pensano (Il cervello)” - alla quarta posizione dopo "Dance monkey" di Tones and I - e “Appartengo (Il sangue)” in collaborazione con Massimo Pericolo. Tra i primi venti brani in classifica altre sei canzoni contenute nell'album "Persona" si piazzano tra l'undicesima e la diciannovesima posizione tra cui “Sport (I muscoli)” con la partecipazione di Luché, “Non sono Marra (La pelle)” con Mahmood e “Greta Thunberg (Lo stomaco)” con Cosmo.

Dal prossimo 3 aprile, al Forum di Assago (Milano) prenderà il via il tour “In persona tour” per una serie di date in cui Marracash presenterà dal vivo la sua più recente prova sulla lunga distanza.

Le date finora annunciate, oltre alla tappa milanese, sono quella del 6 aprile all’Atlantico di Roma, del 9 aprile al Palapartenope di Napoli. Il rapper sarà poi a Firenze il 16 aprile dove si esibirà sul palco della Tuscany Hall e il 21 aprile al Teatro della Concordia a Venaria Reale (Torino).

I biglietti per i live di Marracash sono disponibili alla prevendita sul sito di Ticketone e presso i punti vendita abituali. Il prezzo dei titoli di ingresso parte da 29 euro per la date di Assago e Napoli, e da 36 euro per le tappe di Roma, Firenze e Venaria Reale.