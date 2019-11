Secondo quanto riferito dai media francesi e confermato dalle autorità di Parigi il già leader dei Libertines Pete Doherty è stato arrestato a Parigi. Il quarantenne cantante inglese, al quale il mese scorso era stata sospesa la patente per eccesso di velocità, è stato tenuto in arresto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre, riferisce la Procura, dopo essere stato fermato dalla polizia mentre stava acquistando della droga.

Secondo i giornali francesi Doherty aveva con sé due grammi di cocaina e sarebbe stato arrestato nel quartiere di Pigalle, ma le autorità francesi non l’hanno confermato. Non è la prima volta che la voce di “Can’t Stand Me Now” passa dei guai per questioni legate alla droga. Il cantante, inoltre, è stato arrestato numerose volte in passato anche per altre ragioni come, tra le altre, furto ed estorsione.