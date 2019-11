X Factor, ecco cosa succede stasera nella terza puntata

Andrà in onda questa sera, 7 novembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) il terzo appuntamento in diretta di X Factor 2019. Le scorse puntante sono state caratterizzate dall’eliminazione di Mariam Rouass, delle Under Donne di Sfera Ebbasta, e dall’uscita di scena di Enrico, tra le fila della squadra capitanata da Malika Ayane.

Saranno dieci i concorrenti che si sfideranno durante la terza puntata del talent di Sky prodotto da Fremantle, ognuno dei quali presenterà live il brano assegnatogli dal proprio giudice.

Mara Maionchi, per i suoi Over, ha scelto per Eugenio Campagna il suo inedito “Cornflakes”; Nicola Cavallaro, invece, canterà “Happy” di Pharrell Williams e Marco Saltari presenterà sul palco “All along the watchtower” di Jimi Hendrix. Le esibizioni dei gruppi di Samuel prevedono l’interpretazione dei Sierra “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André, “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco è, invece, la canzone assegnata ai Seawards. I Booda canteranno “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo. Malika Ayane, per gli under uomini, ha scelto “Baby I love you” dei Ramones che interpreterà Lorenzo Rinaldi e Davide Rossi proporrà “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys. Le Under Donna, categoria di Sfera Ebbasta, sono Giordana Petralia, che questa sera interpreterà “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e Sofia Tornambene che canterà “C’est la vie” di Achille Lauro.

L’ospite atteso sul palco dell’X Factor Dome è Marracash, che lo scorso 31 ottobre ha pubblicato il suo nuovo album "Persona" (qui la recensione) che - in un'intervista a Rockol - l'ha descritto come "Un nuovo e personale manifesto esistenziale in cui mi sono liberato del personaggio: Fabio ha vinto su Marracash”.