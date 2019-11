Il Volo, ''10 Years' è la nostra carta d'identità': videointervista

"Sono stati dieci anni di musica, amicizia e fedeltà. Di rimpianti ne abbiamo avuti pochi, se non addirittura nessuno. Forse la mancata vittoria in seguito a due nomination ai Latin Grammy... ma lavoreremo duramente per vincerne uno un domani, chissà. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti per tutto quello che abbiamo fatto, per quello che stiamo facendo e per quello che faremo": con queste parole Il Volo ha presentato a Rockol il suo primo "best of", "10 Years", in uscita in tutto il mondo il prossimo 8 novembre.

"'10 Years' è un riassunto della nostra carriera, la nostra carta di identità: di solito, per un disco, si lavora un anno, al massimo due. Per questo abbiamo lavorato dieci anni".

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno anche parlato di quelli che - al momento - sono gli unici loro due appuntamenti con il pubblico italiano, fissati alla fine della prossima estate in due venue d'eccezione: "Le date a Verona [30 agosto 2020] e Taormina [4 settembre 2020] saranno le due uniche estive in Italia all'aperto per il prossimo anno. Per noi l'Arena significa molto, l'idea di cantare lì ci ha sempre emozionati. Ogni volta che torniamo è una scoperta, perché lì niente è da dare per scontato. Sarà la chiusura del tour celebrativo per il decennale ma chissà: forse dopo potrebbe esserci ancora qualcosa. Per Verona e Taormina, in ogni caso, stiamo costruendo comunque uno show diverso per cercare di non ripeterci e sorprendere sempre i nostri fan".

