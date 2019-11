I Pearl Jam e Springsteen secondo Glen Hansard

Glen Hansard è un artista che sul palco ha un'intensità rara, paragonabile solo a quella di artisti come Springsteen e e Pearl Jam. Noi di Rockol ne sappiamo qualcosa: lo abbiamo intervistato e filmato diverse volte. nell'ultimo decennio. Così non possiamo fare a meno di ricordarvi che sarà in Italia la prossima settimana: presenterà "This wild willing", uscito lo scorso aprile, l'11 novembre si esibirà al Fabrique di Milano, il 12 sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 13 al teatro Manzoni di Bologna.

E se avete qualche dubbio, qua sotto vedete tre video dal vivo originali, filmati da Rockol tra il 2010 e il 2019: Glen proprio Springsteen e i Pearl Jam, con cover magiche per forza e passione, da "Drive All Night" con gli Swell Season, ripresa nel cortile del Conservatorio di Milano, a "Wishlist", filmata negli uffici di Rockol nel 2013, poco prima di un concerto. O ancora "Present tense", registrata backstage nei camerini dell'Alcatraz di Milano nel 2015.

Partiamo da ‘Drive all night’, (2010): "Un’attrice mi ha chiesto di suonarla al suo matrimonio: era amica di Bruce e suo marito è un fan", ci ha raccontato Glen. "Poi lei l’ha mandata lei a Bruce, che mi ha fatto i complimenti e mi ha chiesto di inciderla per un progetto legato a Clarence Clemons, che però è mancato poco dopo. Ho finito per inciderla qualche anno più tardi, con Eddie Vedder; è stato uno dei momenti in cui la nostra amicizia è diventata davvero profonda: la foto di copertina l’ha scattata lui”. Ecco questa pazzesca versione al vivo nel cortile del conservatorio di Milano, nel 2010.

"Present tense", registrata backstage nei camerini dell'Alcatraz di Milano nel 2015

"Wishlist", dal vivo negli uffici di Rockol nel 2013: