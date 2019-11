Kiss: a luglio 2020 un concerto all'Arena di Verona, poi l'addio alle scene

Passerà anche per l'Italia l'ultimo tour dei Kiss, quello con il quale la band di "I was made for lovin' you" saluterà i fan prima di dire addio alle scene. A sorpresa, Paul Stanley e soci hanno annunciato ben 75 nuove date: nell'estate del 2020 torneranno ad esibirsi in Europa, facendo tappa in Francia, Regno Unito, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Spagna e anche in Italia, con un unico concerto in programma a luglio all'Arena di Verona.

I Kiss si esibiranno dal vivo sul palco dell'Arena il 13 luglio 2020. I dettagli relativi ai biglietti non sono stati ancora resi noti. Il concerto sarà uno degli ultimi appuntamenti europei della tournée, che nei giorni successivi porterà i Kiss ad esibirsi in Polonia, Ungheria, Bulgaria e Svizzera, prima di partire per il Sud Africa e dunque per gli Stati Uniti.

I Kiss torneranno così ad esibirsi in Italia a distanza di appena un anno dal concerto che lo scorso luglio ha visto il gruppo suonare sul palco del Milano Summer Festival.