Lady Gaga, protagonista in un nuovo film diretto da Ridley Scott

Miss Germanotta, che lo scorso 24 febbraio ha ricevuto il premio Oscar per la miglior canzone con il film “A star is born” - di cui è stata l’interprete femminile principale, recitando accanto a Bradley Cooper - sarà la protagonista di un nuovo film diretto da Ridley Scott.

Il regista statunitense - già dietro la macchina da presa per “Alien”, “Il gladiatore” e altri - ha scelto Lady Gaga per il ruolo femminile principale. La popstar trentatreenne vestirà in panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio dell’erede della casa di moda fiorentina.

L'omicidio dell'imprenditore italiano è avvenuto a Milano nel 1995; l'ex moglie di Gucci, ritenuta colpevole è stata arrestata nel 1997 e, dopo 18 anni di prigione, è stata rilasciata nel 2016.