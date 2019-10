X Factor, ecco cosa succede stasera

Dopo che nella scorsa puntata, quella del 24 ottobre, è stata eliminata Mariam Rouass delle Under Donne di Sfera Ebbasta, questa sera, 31 ottobre, X Factor 2019 proporrà il secondo live della stagione, in onda alle 21.15 Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455): gli 11 concorrenti si sfideranno per continuare il loro percorso verso la finale. Ecco quali sono stati i brani assegnati dai giudici alle proprie squadre.

Malika ha affidato ai suoi Under Uomini solo brani italiani interpretati da donne, con Enrico Di Lauro che interpreterà “Cieli immensi” di Patty Pravo, Lorenzo Rinaldi che canterà “La notte” di Arisa e Davide Rossi che canterà “In alto Mare” di Loredana Bertè. Sfera Ebbastra alle sue Under Donne ha affidato “Summertime Sadness” di Lana Del Rey a Giordana Petralia e “Fix You” dei Coldplay a Sofia Tornambene. Samuel, che guida i Gruppi, ha assegnato “7 Rings” di Ariana Grande ai Sierra, “Clocks Go Forwards” di James Bay ai Seawards e “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda. Mara ha invece scelto “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus per Nicola Cavallaro, “Scomparire” di Giovanni Truppi per Eugenio Campagna e “My Sweet Lord” di George Harrison per Marco Saltari.

La seconda serata live del talent di Sky prodotto da Fremantle prevede anche alcuni ospiti. Sul palco di X Factor andranno infatti in scena il cantautore scozzese Lewis Capaldi, che interpreterà insieme ai concorrenti la sua “Someone You Loved”, dal debutto discografico dell’artista “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, e i Maneskin, che da X Factor 2017 hanno iniziato il loro percorso: Damiano e compagni proporranno al pubblico “Le parole lontane”.