Algiers: il nuovo album ‘There is no year’ esce a gennaio

Franklin James Fisher, Ryan Mahan, Lee Tesche, Matt Tong daranno alle stampe il nuovo disco “There is no year” il prossimo 17 gennaio. Il primo singolo estratto dalla nuova fatica in studio di registrazione degli Algiers è “Dispossession”, accompagnato dal video riportato di seguito.

"Lo spettro dell'espropriazione tormenta tutti noi, ovunque l'imperialismo reprime le storie macabre del nostro passato, presente e futuro. I testi di Franklin in 'Dispossession' e nel nostro nuovo album 'There is no year', come un romanzo neo-Southern Gothic con un sottofondo di anti-oppressione, testimoniano questo orrore moderno e raccontano i vari modi in cui tutti noi – vivendo e desiderando – sopportiamo e resistiamo a suoi continui attacchi.”

Ryahn Mahn ha così descritto il nuovo album della band di Atlanta - che sarà in concerto in Italia il prossimo febbraio per due date a Roma e a Milano

Ecco copertina e tracklist di “There is no year”

1. There Is No Year

2. Dispossession

3. Hour of the Furnaces

4. Losing is Ours

5. Unoccupied

6. Chaka

7. Wait for The Sound

8. Repeating Night

9. We Can't Be Found

10. Nothing Bloomed