Elton John: un nuovo malore lo costringe a cancellare il concerto

Nuovo malore per Elton John. Il cantautore britannico è stato costretto a cancellare lo scorso sabato il concerto che avrebbe dovuto tenere a Indianapolis, negli Stati Uniti. La star di "Rocketman" ha annunciato la notizia con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali: "Sto male e quindi non posso esibirmi al Bankers Life Fieldhouse stasera. Odio deludere i miei fan, ma in scena devo portare il migliore degli spettacoli, e sfortunatamente non è possibile". Elton John ha fatto sapere che la data sarà recuperata nella primavera del 2020. Confermati, almeno per il momento, i concerti di questa sera a Nashville e di mercoledì a Memphis.

Nella biografia appena pubblicata, Elton John ha fatto per la prima volta luce sul malore che nel 2017 lo spinse ad annullare alcuni spettacoli negli Stati Uniti: si trattò di una grave infezione che arrivò quasi ad ucciderlo.