Kurt Cobain, il cardigan dell'"Unplugged" venduto per una cifra record

Nella giornata del 26 ottobre è stato battutto all'asta il cardigan verde indossato dal leader dei Nirvana durante le registrazioni dello storico "Unplugged". Se ne è occupata la casa Julien e la cifra raggiunta è da record: 334.000 dollari. Lo stesso maglione 4 anni fa era stato venduto per 175.000 dollari: quello odierno è il prezzo più alto mai pagato per un capo del genere in un'asta.

Il Cardigan è stato venduto accompagnato da una lettera scritta a mano da Jackie Farry, la tata di Frances Bean Cobain. Courtney Love aveva regalato a Farry il maglione dopo la morte di Cobain nell'aprile 1994.

“MTV Unplugged in New York”, il storico disco tratto dallo show girato 18 novembre 1993, è stato appena ristampato in vinile. In questi giorn sarà messa all'asta anche la chitarra usata Kurt Cobain nel tour “In Utero”, una Fender prodotta nel 1993 - per anni in mostra alla Rock and Roll Hall of Fame.