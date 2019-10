Nirvana: la ristampa in vinile di "MTV Unplugged in New York” esce il 31 ottobre

La data di uscita della ristampa in vinile di “MTV Unplugged in New York” - pubblicato originariamente nel novembre 1994 - è fissata per il prossimo 31 ottobre. La nuova versione di 2 LP, oltre a riproporre il concerto di Kurt Cobain e compagni registrato il 18 novembre 1993 presso i Sony Studios di New York, propone cinque sessioni di prova finora disponibili solo su DVD. Sul sito ufficiale dei Nirvana, è possibile richiedere un’edizione esclusiva in vinile colorato.

Ecco una clip live delle prove dello spettacolo che nel 1993 ha visto sul palco Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear: