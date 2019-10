Steve Harris: presto il secondo album del progetto British Lion

Steve Harris, il bassista e co-fondatore degli Iron Maiden, difficilmente sta con le mani in mano (anche se è un filo meno iperattivo di Bruce Dikinson, di sicuro). Ha appena annunciato, infatti, che all'inizio del 2020 pubblicherà il secondo capitolo discografico dei British Lion.

Queste le parole di Steve:

Nel mese di dicembre sarò nel Regno Unito e ho pensato che sarebbe bellissimo andare on the road coi British Lion e fare un po' di concerti mentre mi trovo lì. E' dal 2017 che non suoniamo in Inghilterra, come molti ricorderanno, e a me piace esibirmi lì ogni volta che mi è possibile: mi è parsa una buona occasione per incastrare qualche data. La scaletta sarà composta da pezzi del primo album e altri dall'imminente secondo lavoro, che uscirà all'inizio del prossimo anno. A breve daremo maggiori dettagli.