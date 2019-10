Coldplay, ascolta le due nuove canzoni ‘Orphans’ e ‘Arabesque’

I Coldplay hanno condiviso le prime due anticipazioni della loro prossima fatica discografica, il doppio album “Everyday Life” in uscita il 22 novembre, i brani “Orphans” e “Arabesque”. Potete ascoltare entrambe le canzoni della band londinese qui sotto:

“Everyday Life” – qui la tracklist dell’album -, prodotto da The Dream Team, è diviso nei due dischi “Sunrise” e “Sunset” e coinvolge numerosi ospiti come Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. È l’ottavo album d’inediti della band e fa seguito a “A Head Full of Dreams” del 2015. Nei giorni scorsi il frontman Chris Martin l’ha presentato come “la nostra reazione alla negatività percepita che è ovunque”.