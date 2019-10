Concerti: Massimo Volume in tour da novembre

I Massimo Volume – Emidio Clementi, Egle Sommacal, Vittoria Burattini, coadiuvati dal vivo dalla chitarrista Sara Ardizzoni – annunciano un tour in partenza il prossimo 22 novembre a Padova a supporto del loro ultimo album “Il nuotatore” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso febbraio.

Oltre al tour, la band capitanata da Clementi annuncia l'uscita di "Stanze", l’album d’esordio che per la prima volta approderà sulle piattaforme digitali e verrà ripubblicato anche in CD e in edizione limitata in vinile. Un box che oltre alla versione rimasterizzata dai nastri originali dell'album conterrà anche un documento live risalente proprio al tour di "Stanze" e che verrà pubblicato per la prima volta in vinile.

Calendario:

22/11/2019 Padova - Hall

07/12/2019 Livorno - The Cage

13/12/2019 Bologna - Locomotiv

14/12/2019 Torino - Spazio211 @ Color Fest in Tour

18/12/2019 Napoli - Casa Della Musica

19/12/2019 Cosenza - Mood Social Club

20/12/2019 Messina - Retronouveau

17/01/2020 Genova - La Claque

18/01/2020 Saluzzo (CN) - Teatro Magda Olivero

24/01/2020 Milano - Santeria

30/01/2020 Roma - Monk