Il 7 dicembre del 1979, una settimana prima dell'uscita del loro terzo album, i Clash pubblicano il 45 giri "London Calling". Il brano è cantato da Joe Strummer, che firma la canzone insieme a Mick Jones. Il singolo arriverà al numero 11 delle classifiche in UK, dover resterà il maggiore successo commerciale del gruppo fino al 1991 quando la ristampa di "Should I Stay or Should I Go" arriverà al numero uno della classifica inglese.

Il titolo della canzone prende spunto dalla frase identificativa che veniva pronunciata dalla BBC durante la Seconda Guerra Mondiale: "This is London calling".

Se la copertina dell'album è un tributo a Elvis, quella del 45 giri è invece un omaggio più articolato: ritrae infatti dei ragazzi che ascoltano i dischi di debutto dei Beatles, di Elvis Presley, dei Sex Pistols, "Highway 61 revisited" di Bob Dylan e il primo album dei Clash.

Dopo la versione originale, vi proponiamo le 10 migliori cover del brano (e una versione davvero curiosa).

[Maurilio Giordana, autore del blog MyWayOnline]

