Vasco Rossi: il trailer del video di ‘Se ti potessi dire’, l’ultima canzone

Il rocker di Zocca si prepara a svelare il prossimo 25 ottobre il suo nuovo singolo, quello che da mesi Vasco Rossi ha presentato come l’ultima canzone della sua carriera, la sua “ultima confessione”, o – come l’ha definita nella storia pubblicata oggi su Instagram – la sua “nuova ultima canzone”. Ebbene, oggi il Blasco ha pubblicato il trailer del video che accompagnerà il brano che, si apprende dai social di Vasco, porta il titolo di “Se ti potessi dire”. Eccolo:

Nelle scorse settimane la voce di “Vita spericolata” ha fatto sapere che la prossima estate organizzerà un non meglio definito festival rock a Imola, dove presumibilmente – in mancanza di conferme ufficiali – Vasco potrebbe esibirsi dopo essere andato in scena all’edizione 2020 del Firenze Rocks, aggiungendosi a una line-up che per il momento vede confermati solo i nomi dei Green Day e dei Weezer. Secondo alcune indiscrezioni, poi, a calcare il palco della Visarno Arena di Firenze potrebbero esserci anche i Pearl Jam.