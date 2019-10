Nada apre i suoi archivi: un'autobiografia e un album con materiale inedito. Ascolta

Nada apre i suoi archivi. Nell'anno in cui festeggia il cinquantesimo anniversario dall'uscita del suo primo singolo ufficiale, la hit "Ma che freddo fa" (scritta da Franco Migliacci e Claudio Mattone), la cantautrice toscana pubblica un'autobiografia e un album con materiale inedito.

Il libro si intitola "Materiale domestico" e uscirà il prossimo 21 ottobre: si tratta di "un racconto di vita schietto, crudo e lucido" che vede Nada raccontare la sua carriera dal 1969 ad oggi. Anche l'album ha come titolo "Materiale domestico": uscirà due settimane dopo il libro, l'8 novembre, e conterrà i provini di alcune canzoni pubblicate nel corso della sua carriera da Nada e quattro inediti. Tra questi anche "Come una raccia", brano rimasto chiuso in un cassetto per ventiquattro anni:

"Come una roccia" porta la sola firma di Nada, che scrisse la canzone nel 1995.