Vasco Rossi: il 'Vasco Non Stop Live' diventa un film

Il "Vasco Non Stop Live", la serie di concerti che negli ultimi due anni hanno tenuto impegnato sui palchi il rocker di Zocca, diventa un film. Ad annunciarlo è lo stesso Vasco su Instagram, pubblicando un'anteprima del progetto: "Eccolo qui, in anteprima esclusiva only for you...".

Le prime immagini pubblicate da Rossi sono quelle delle prove del tour dello scorso anno al Rockisland di Rimini, il locale-palafitta nel quale il rocker si è rintanato insieme alla sua band per mettere a punto lo show che nelle settimane successive avrebbe portato in scena negli stadi di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, e che quest'anno ha portato anche a Milano e a Cagliari. Il racconto parte proprio da Rimini e arriva ai concerti di quest'anno. La regia è di Pepsy Romanoff, da tempo collaboratore di Vasco.



La videointervista a Vasco alle prove del tour al Rockisland di Rimini:

La data d'uscita del film non è stata ancora resa nota: "Potrete vederlo tra qualche mese in tutti gli schermi del mondo", si è limitato a dire Rossi.