Magellano presenta: Niccolò Fabi

Niccolò Fabi è tornato: a tre anni da "Una somma di piccole cose", ecco "Tradizione e tradimento": un disco altrettanto intenso, altrettanto commovente ma diverso nelle sonorità, con coloriture elettroniche che si aggiungono ai suoni acustici. Fabi sarà in tour da dicembre, in una serie di concerti prodotti da Magellano. Andiamo alla sia (ri)scoperta.

LA BIOGRAFIA

Nato nel 1968 a Roma, Niccolò Fabi è figlio del musicista e produttore Claudio Fabi: debutta da solista nel 1996 con "Dica", e nel 1997 si aggiudica il Premio della Critica (categoria Giovani) a Sanremo con “Capelli”, inclusa nell’album di esordio "Il Giardiniere". I primi dieci anni di carriera sono segnati da altri quattro album e una raccolta: "Niccolò Fabi" (1998), "Sereno ad ovest" (2000), "La cura del tempo" (2003), "Novo mesto", (2006) e "Dischi volanti".



Dopo "Dentro" (2007) ka seconda fase della carriera comincia nel 2009 con il nuovo contratto con Universal e il disco "Solo un uomo" a cui seguie "Ecco", che si aggiudica la Targa Tenco come disco dell’anno. Nel 2013 partecipa con Daniele Silvestri e Max Gazzè a un viaggio nel Sud Sudan con l’organizzazione non governativa Medici con l’Africa CUAMM. I tre scrivono quasi per scherzo assieme una canzone che finisce per originare un più ampio progetto. La collaborazione viene rese nota nel marzo 2014 con un messaggio su Facebook. Il 25 aprile esce il primo singolo del trio, “Life is sweet”, antipasto dell’album che esce a settembre, e seguito da un lungo tour.

Nel 2016 torna solista con "Una somma di piccole cose", inciso in solitudine in campagna. Dopo una pausa, torna nel 2019 con "Tradizione e tradimento", disco dall'anima elettronica, che verrà portato in tour dal dicembre dello stesso anno

LA DISCOGRAFIA

"Se mi togliessero i primi 10 anni di carriera, non perderei poi molto", ha raccontato scherzando Fabi recentemente: ed effettivamente è proprio l'ultimo periodo ad avere consacrato la maturità artistica e l'importanza di Fabi nel panorama italiano. La semplicità acustica di "Una somma di piccole cose" ha creato un consenso di pubblico e critica davvero ampio, e "Tradizione e tradimento" ha la stessa intensità con un'anima diversa. Ne abbiamo scritto:

Con questa manciata di canzoni Fabi va ad aggiungere un altro prezioso tassello al quadro della sua discografia. "Tradizione e tradimento" dividerà, come tutte le cose belle. Se non altro perché è già di per sé un disco diviso, sospeso tra due mondi diversi ma non per questo inconciliabili. Un passo in avanti, indietro o di lato rispetto a "Una somma di piccole cose"? Chi può dirlo. Una cosa è certa, però: questo album è una nuova dichiarazione di indipendenza e di (r)esistenza di un cantautore che, emancipato da certi schemi, non rinuncia alla libertà generale che ha raggiunto negli ultimi anni e continua a percorrere una strada tutta sua. Sorprendendo ancora.

L’INTERVISTA

Abbiamo incontrato recentemente Niccolà Fabi per presentare il disco e il tour. Ecco cosa ci ha raccontato:

I CONCERTI

Fabi inizierà a suonare dal prossimo 1° dicembre, a Ravenna fino al 30 gennaio. Queste le date del tour, prodotto da Magellano Concerti:

1 dicembre - Ravenna, Teatro Dante Alighieri

2 dicembre - Milano, Teatro degli Arcimboldi

8 dicembre - Pescara, Teatro Massimo

10 dicembre - Cosenza, Teatro Rendano

12 dicembre - Catania, Teatro Metropolitan

13 dicembre - Palermo, Teatro Golden

19 dicembre - Trento, Auditorium Santa Chiara

20 dicembre - Vicenza, Teatro Comunale

10 gennaio 2020 - Bologna, Teatro Europaditorium

11 gennaio - Firenze, Teatro Verdi

12 gennaio - Torino, Teatro Colosseo

13 gennaio - Genova, Teatro Politeama Genovese

20 gennaio - Roma, Auditorium Parco della Musica

21 gennaio - Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio - Bari, Teatro Team

24 gennaio - Ancona, Teatro Le Muse

29 gennaio - Bergamo, Teatro Creberg

30 gennaio - Parma, Teatro Regio