Concerti: in partenza il tour dei Tauro Boys

I Tauro Boys annunciano il tour a supporto del loro album d’esordio “Alpha Centauri”, pubblicato lo scorso mese di giugno. Il primo appuntamento dal vivo con il trio romano è in calendario il 19 ottobre al Locomotiv Club di Bologna.

Questo il pensiero dei Tauro Boys - Giovanni Picchi (Yang Pava), Arduino Lancellotti (Prince) e Maximilian Dello Preite (Maximilian) – sul loro primo album:

“Abbiamo voluto fare un lavoro che mostri in pieno chi sono i Tauro Boys: una nuova realtà della musica italiana che non è trap e non è indie, siamo noi. Tre stelle con la voglia di conquistare tutti e tutto.”

E sui concerti:

“Arriviamo da un percorso unico in cui abbiamo sempre dato grande importanza ai concerti. La dimensione live ci permette di essere pienamente noi stessi, per questo ci piace in particolar modo e diamo sempre il massimo. Viviamo il palco come fosse la nostra casa e siamo felici di vedere i nostri fan cantare le canzoni del nuovo lavoro insieme a noi”