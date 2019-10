Sam Smith, nuovo album nel 2020

A margine di una recente intervista per il programma radiofonico Zach Sang Show, il cantante britannico Sam Smith ha annunciato che l’ideale seguito di “The Thrill of It All” del 2017 vedrà la luce nel 2020.

La voce di “Stay with me” - che lo scorso luglio ha pubblicato la nuova canzone “How do you sleep?” - ha raccontato che il suo nuovo album riprenderà le sonorità già proposte nel più recente singolo e nel duetto con Normani “Dancing with a stranger”. Le tracce incluse nella sua prossima prova sulla lunga distanza, ha detto il cantante britannico, si scosteranno dalla “versione acustica e soul della musica pop” dei brani precedenti per dare vita a una “vera e propria produzione pop“.

Sam Smith ha aggiunto: