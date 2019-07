Sam Smith: guarda il video della nuova canzone "How Do You Sleep?"

Il cantante londinese ha pubblicato il video della sua nuova canzone "How Do You Sleep?".

Per Sam Smith è il primo pezzo solista del 2019, dopo la collaborazione con la componente delle Fifth Harmony Normani per il brano “Dancing With a Stranger” - uscito lo scorso gennaio.

Prima del rilascio del video, in un comunicato stampa Smith ha detto:

"Quest'anno, sia personalmente che musicalmente, mi sento così libero. Più che mai mi sono divertito così tanto a realizzare questa canzone e questo video. È ora di ballare, miei cari."

"How Do You Sleep?" è uscita il 10 luglio scorso, la cui pubblicazione è stata anticipata dall'apertura di un account instagram - il 17 giugno - il cui nickname riportava il titolo del brano. I fan hanno collegato immediatamente il profilo social al cantante, che ha presentato poi - sullo stesso canale - il nuovo inedito e, successivamente, ne ha annunciato il video.

Guarda il video: