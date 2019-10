Paul McCartney: ecco due inediti rimasti fuori dall'ultimo album

Non solo Pearl Jam. Tra le uscite del Record Store Day per il black friday spicca anche un'uscita di Paul McCartney. A fine novembre l'ex Beatle pubblicherà infatti due canzoni inedite rimaste fuori dal suo ultimo album "Egypt station", uscito nel 2018, che arriveranno nei negozi in occasione del Record Store Day sotto forma di vinile in edizione limitata.

Le due canzoni si intitolano "Home tonight" e "In a hurry". Verranno pubblicate in rete il 22 novembre, mentre il vinile uscirà una settimana dopo, il 29 novembre.

"Egypt station" ha segnato lo scorso anno il ritorno di Paul McCartney sulle scene con un nuovo album di inediti a distanza di cinque anni dal precedente "New". Il disco è stato prodotto da Greg Kurstin e Ryan Tedder, produttori di fama internazionale già al fianco di star del pop e del rock come Liam Gallagher, Adele e One Republic.