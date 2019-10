I Pearl Jam pubblicano a sorpresa questo disco per la prima volta in vinile

Perla della discografia dei Pearl Jam, l'album contenente la registrazione dell'esibizione di Eddie Vedder e soci per la serie "MTV Unplugged" del 1992 esce finalmente anche in vinile.

Per la verità, già in passato il disco era stato pubblicato in questo formato, ma si trattava di uscite non ufficiali, per mano di alcuni fan.

Il vinile ufficiale di "Pearl Jam - MTV Unplugged" uscirà in edizione limitata il prossimo 29 novembre, in occasione della giornata del Record Store Day dedicata al black friday, il venerdì nero (che negli Stati Uniti dà tradizionalmente inizio alla stagione degli acquisti natalizi).Dei diciassette brani che la band, reduce dalla pubblicazione dell'album d'esordio "Ten", suonò in occasione del concerto, solamente sette sono stati inclusi nel vinile: si tratta - nell'ordine - di "Oceans", "State of love and trust", "Alive", "Black, "Jeremy", "Even flow" e "Porch".