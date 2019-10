Michael Jackson, un box set in edizione limitata per il 10° anniversario di 'This is it'

Sony Music e l’Estate di Michael Jackson hanno annunciato la pubblicazione di un box set in edizione speciale e numerata per i dieci anni dall’uscita di "This is it", pellicola che presenta le prove e la preparazione di Michael Jackson per il tour che sarebbe dovuto partire il 13 luglio 2009 - annullato a causa della scomparsa del Re del pop avvenuta il 25 giugno 2009.

Il nuovo cofanetto del film-documentario diretto da Kenny Ortega - contenuto in una scatola personalizzata con il fronte impreziosito da un pannello luminoso a LED fonoassorbente - è disponibile al pre ordine sullo store ufficiale (che riporta come possibile data di consegnata il prossimo 12 dicembre) in tiratura limitata di 1000 copie e include un biglietto lenticolare autentico del concerto 'This Is it at O2 Arena' del 24 luglio 2009, un libro da tavolo con copertina rigida composto da 60 pagine con fotografie in alta qualità a pagina intera (molte inedite), il 4LP stampato in vinile blu traslucido e il Blu-Ray del film "This is it" di Michael Jackson in versione 3D.

Ecco il video che presenta il box set di “This is it”: